PSG : Paris veut profiter de cette ouverture dans le dossier Martial !

En froid avec José Mourinho en début de saison, Anthony Martial est désormais un joueur indispensable à Manchester United.

Encore buteur contre Bournemouth samedi après-midi, l’international français fait l’objet de vives discussions en Angleterre. Et pour cause, l’ex-buteur de l’ASM sera en fin de contrat en juin 2019 et les dirigeants mancuniens font le nécessaire pour le prolonger. Mais pour l’heure, les discussions traînent et visiblement, le joueur formé à l’OL n’a pas encore pris de décision pour son avenir. Partir ou rester, tout semble encore possible…

Une situation dont le Paris Saint-Germain voudrait profiter, selon le Daily Mirror. En effet, le média britannique affirme que le n°11 de Manchester United est très apprécié en interne, du côté du PSG. Mais Anthony Martial aura l’embarras du choix s’il quitte les Reds Devils à la fin de la saison puisque la Juventus Turin, spécialiste des signatures de joueurs libres depuis plusieurs années, est également sur les rangs. Autant dire que ce dossier devrait être très commenté du côté d’Old Trafford, où on aurait bien du mal à digérer le départ d’Anthony Martial contre zéro euro. A l’évidence, cela serait perçu comme une énorme erreur de la direction, qui avait misé très gros sur le Français en août 2015... et c'est donc Paris qui pourrait en profiter.