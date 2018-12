PSG : Paris va adorer cette décision à 75 ME du Barça au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

A la recherche d’un milieu défensif depuis plusieurs mois, le PSG entend bien miser sur Frenkie De Jong lors du prochain mercato estival.

Problème : l’international néerlandais de 21 ans est cher, très cher même. En effet, l’Ajax Amsterdam réclame près de 75 ME pour le vendre, un prix colossal qui glace plus d’un prétendant à sa signature. A commencer… par le FC Barcelone, qui a également fait du jeune Hollandais sa cible prioritaire de l’été prochain. Mais selon les informations de Catalunya Radio, ce dossier bouillant irrite les dirigeants catalans. La preuve, ceux-ci auraient d’ores et déjà informé les dirigeants de l’Ajax Amsterdam que jamais ils ne paieront une telle somme pour s’attacher les services de Frenkie De Jong.

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait voir un prétendant lâcher l’affaire. Mais les dirigeants franciliens ne devront pas crier victoire trop vite, car Manchester City est également dans le coup, et drague le joueur par l’intermédiaire de Pep Guardiola. Surtout, il n’est pas certain que le PSG puisse s’aligner sur les demandes de l’Ajax Amsterdam en raison du fair-play financier, qui surveille toujours le club de la capitale. De son côté, Frenkie De Jong accorderait toujours sa priorité à Barcelone… Bref, rien n'est gagné pour personne dans ce dossier extrêmement complexe.