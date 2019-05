PSG : Paris supprime sa N2, ça choque les joueurs

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces dernières années, le centre de formation du Paris Saint-Germain ne se porte pas vraiment bien.

Si quelques titis parisiens, comme Dagba ou Nsoki, ont réussi à montrer le bout de leur nez cette saison, les joueurs formés au PSG ne sont pas légion dans l’effectif de Thomas Tuchel. Ce qui signifie donc que la formation francilienne n’est pas au mieux. Son Groupe Élite en tête, puisque Paris joue son maintien en étant 13e sur 16 en National 2. Mais qu’importe au final, puisque Paris a décidé de supprimer son équipe réserve à partir de la saison prochaine. Dans la « restructuration de sa politique de formation », le club de la capitale estime qu’une équipe de N2 ne permet plus le développement de ses jeunes.

C’est avec ces mots qu’Antero Henrique a annoncé la nouvelle aux employés et aux joueurs concernés vendredi matin. L’intervention du directeur sportif n’a pas fait que des heureux… « La direction va rencontrer les joueurs un par un pour évoquer leur avenir. En proposant des prêts pour ceux sur lesquels le club compte. Et des ventes pour les autres. La nouvelle n'a pas eu un effet très positif chez les jeunes joueurs de la réserve ou dans leur entourage. Personne ne comprend vraiment cette décision prise par la direction », explique RMC, qui avoue cependant que le PSG a apporté des garanties pour les nouveaux contrats (Hemans, Luzayadio et Yaisien).