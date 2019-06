PSG : Neymar va prolonger, le Qatar a cédé !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Ces derniers mois, Neymar voit son avenir être toujours remis en cause par la presse espagnole. Cette dernière info venue de l'autre côté des Pyrénées change tout.

En prenant la parole pour demander à être plus souvent écouté, notamment après la finale perdue de la Coupe de France, Neymar a non seulement poussé un coup de gueule, mais aussi montré que l'avenir du PSG l'importait. Et pour endiguer les rumeurs et mettre fin aux bruits de couloir, une solution radicale pourrait être trouvée. En effet, selon Sport, la formation francilienne veut proposer une prolongation de contrat au Ney. Annoncé dans le viseur du Barça et du Real Madrid, le Brésilien est encore lié au PSG jusqu’en 2022. Une date importante pour le Qatar, puisque cette année-là, le pays du Golfe accueillera la Coupe du Monde. Et QSI souhaite sauvegarder l’avenir de l'Auriverde jusqu’après ce Mondial.

Son nouveau bail serait donc dans les tuyaux, et un rendez-vous serait même déjà programmé après les vacances de Neymar, qui disputera la Copa América avec le Brésil cet été. Suite à deux saisons au PSG, le Ney pourrait donc satisfaire ses envies d'augmentation... Avant d’offrir la Ligue des Champions à Paris ? Les supporters franciliens ne demandent pas mieux.