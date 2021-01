PSG : Paris s’est offert l’égal de Zidane avec Pochettino

Dans : PSG.

Au début du mois de janvier, le PSG prenait une décision radicale en renvoyant Thomas Tuchel afin de nommer Mauricio Pochettino à sa place.

La décision de Leonardo, validée par Nasser Al-Khelaïfi et par l’Emir du Qatar, a fait couler beaucoup d’encre chez les supporters du Paris Saint-Germain. Mais globalement, les fans du club francilien ont salué le choix de la direction francilienne, tant Thomas Tuchel ne parvenait plus à faire l’unanimité. Tandis que le coach allemand va rebondir à Chelsea, les premiers pas de Mauricio Pochettino au Paris SG sont plutôt convaincants, aussi bien sur le terrain que devant les micros. Pour son compatriote Gabriel Heinze, qui connaît autant Mauricio Pochettino que le Paris Saint-Germain, il est clair que Leonardo a fait le bon choix.

Pour l’ex-défenseur du PSG et de l’OM, Mauricio Pochettino est un entraîneur à classer dans la catégorie des meilleurs du monde, au même titre que Zinedine Zidane, Pep Guardiola ou encore Jürgen Klopp. « Quand je regarde ce qu'a réalisé Mauricio, cela l'a placé dans la liste des meilleurs entraîneurs du monde. Désormais, le voici dans l'un des meilleurs clubs de la planète et s'il n'était pas au PSG, un autre grand club l'aurait recruté. Il est déjà passé à Paris avec un beau parcours comme joueur. Maintenant, il ne reste qu'à le regarder et à apprendre » a lancé Gabriel Heinze dans une interview accordée à La Nacion. Des propos qui feront plaisir à Mauricio Pochettino, dont l’adaptation suit son cours au Paris Saint-Germain après sa mise en quarantaine pour cause de Covid-19. De toute évidence, l’ex-manager des Spurs fait pour l’instant l’unanimité chez les observateurs assidus du club, comme le prouvent également les compliments de Luis Fernandez à son égard il y a quelques jours.