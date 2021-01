PSG : Pochettino à la place de Zidane, le Real enrage !

Dans : PSG.

L’ambiance est tendue au Real Madrid, deux jours après l’humiliante défaite sur la pelouse d’une équipe de troisième division, Alcoyano (1-2) en coupe.

Comme après chaque résultat négatif, l’avenir de Zinedine Zidane est mis sur la table par la presse espagnole. Peu importe les résultats obtenus par le passé et le classement de la Liga (le Real est deuxième devant Barcelone et Séville), l’entraîneur français est systématiquement remis en cause. C’est de nouveau le cas durant cette semaine difficile pour le Real Madrid avec cette défaite embarrassante sur la pelouse d’un club de troisième division. Les rumeurs ne sont toutefois pas nombreuses en ce qui concerne le potentiel successeur de « Zizou » au sein de la Casa Blanca. Et pour cause, le favori de Florentino Pérez a récemment trouvé un club selon le journal AS…

Le média madrilène dévoile que le président du Real Madrid avait un faible pour un certain Mauricio Pochettino, nommé entraîneur du Paris Saint-Germain au début du mois de janvier. En mai 2018, alors que Zinedine Zidane a officiellement quitté le Real Madrid, le président merengue avait déjà fait de l’entraîneur du PSG sa priorité. Mais à l’époque, l’Argentin venait de prolonger en faveur de Tottenham. Par loyauté envers son président Daniel Levy et car c’est avant tout un homme de parole, Mauricio Pochettino avait refusé à contre-cœur l’offre en or du Real Madrid. Licencié par les Spurs fin 2019, le technicien de 48 ans a attendu désespérément le coup de fil de Florentino Pérez, mais celui-ci n’est jamais arrivé, raison pour laquelle Mauricio Pochettino a sauté sur l’occasion de rebondir au PSG en début d’année. Un mois plus tard, la place pourrait de nouveau se libérer du côté de Santiago Bernabeu, mais c’est trop tard. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Florentino Pérez, alors que Zinedine Zidane n’aura vraisemblablement pas le droit à l’erreur ce samedi sur la pelouse du Deportivo Alaves…