PSG : Paris quitte la L1, Pierre Ménès annonce 500ME en moins !

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi, le président de la Fédération Française de Football a encore une fois tapé sur le Paris Saint-Germain pour justifier sa décision de contester la création d'une ligue européenne. Et ce n'est pas la première fois que Noël Le Graët s'attaque frontalement au PSG, oubliant que son ami Jean-Michel Aulas, au nom de l'OL, mais également l'OM, était du même avis que Nasser Al-Khelaifi sur cet épineux sujet. Pour Pierre Ménès, qui n'est pourtant pas un anti-Le Graët, le patron de FFF est totalement à côté de la plaque en menaçant ainsi le Paris SG. Car si le club de la capitale lâchait la Ligue 1 pour cette compétition européenne, c'est tout le football français qui pourrait en payer le prix, le consultant de Canal+ étant persuadé qu'il est inutile de provoquer un clash total avec Paris.

« Noël Le Graët se croit à Guingamp à jouer sur l’autoritarisme. Le seul truc c’est que le PSG se cogne de son avis. Et tant d’autres avec. Si j’apprécie NLG ? Oui mais là il déconne à fond. S’attaquer de façon aussi frontale au PSG est un gros risque. Si Paris quitte la Ligue 1 pour une ligue fermée les droits vont baisser de 500 millions d’euros », a prévenu, via les réseaux sociaux, Pierre Ménès, qui sait mieux que quiconque que le Paris Saint-Germain génère de nombreux abonnements et de belles audiences pour la Ligue 1 sur Canal+.