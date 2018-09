PSG : Paris prépare un sale coup à Ancelotti au mercato

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Le Paris Saint-Germain regretterait-il ses choix du mercato estival ? Certaines rumeurs le laissent penser.

Alors que le club francilien n’a pas remplacé Thiago Motta, on parle déjà de l’arrivée d’un milieu de terrain cet hiver. Cette fois, le directeur sportif Antero Henrique ne devrait plus s’éterniser sur des pistes vouées à l’échec comme N’Golo Kanté ou Ivan Rakitic. L’actuel leader de Ligue 1 étudierait plutôt un nouveau dossier, celui de Piotr Zielinski (24 ans), le milieu de Naples qui fait le bonheur de son entraîneur Carlo Ancelotti en ce début de saison.

Du coup, le PSG n’est pas le seul intéressé. Le média italien Calciomercato ajoute Chelsea et Liverpool à la liste des prétendants. Mais le principal concurrent pourrait bien être… le Napoli, qui tente de prolonger le contrat de l’international polonais de deux ans, soit jusqu’en 2023. Ainsi, le club dirigé par Aurelio De Laurentiis en profiterait pour glisser une clause libératoire comprise entre 100 et 120 M€. Autant dire que cette option compliquerait sérieusement la tâche du PSG pour ce milieu plus relayeur que défensif.