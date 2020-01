PSG : Paris préfère Mbappé à Neymar, c'est yes !

Dans : PSG.

Mardi, nous apprenions que le Paris Saint-Germain avait clairement mis en stand-by le dossier Neymar, les dirigeants franciliens préférant se concentrer sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Aux yeux de l’Emir du Qatar, de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, il est bien évident que la priorité n°1 est de prolonger le contrat de l’international tricolore. Au sein du club, Kylian Mbappé est donc tout aussi important que Neymar, si ce n’est plus, et c’est une vraie nouveauté par rapport aux derniers mois. Mais ce n’est pas une surprise selon Christophe Dugarry, lequel a estimé sur l’antenne de RMC qu’il était tout-à-fait logique pour le Paris Saint-Germain de privilégier un joueur n’ayant jamais fait de vagues comme Mbappé à Neymar.

« Même si le budget du PSG paraît extensible, il ne l’est pas à cause du règlement avec le Fair-Play Financier. Donc il y a des priorités, des choix à faire. Choisir le cas Mbappé est on ne peut plus logique vu ce qu’il s’est passé ces derniers mois du côté de Neymar. Il a toutes ses preuves à faire. Qu’il faille prolonger Neymar à un moment ou à un autre pour éviter de le laisser partir libre ou à un an de la fin de son contrat, ce qui serait une catastrophe économique, je comprends l’intérêt. Le Neymar des 4 derniers matchs je le prolonge les yeux fermés. Même s’il me fait des crises, même s’il veut aller à l’anniversaire de sa sœur, tout ce qu’il veut je lui donne. A partir du moment où sur le terrain il est irréprochable. En vacances, il fait ce qu’il veut. Ce que je veux c’est que sur le terrain il court et qu’il soit irréprochable. S’il ne l’est pas, je serais le premier à lui taper sur la tête parce qu’il a des devoirs, des obligations à tenir » a commenté le champion du monde, pour qui Leonardo fait donc les choses dans l’ordre concernant Neymar et Mbappé.