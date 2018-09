PSG : Paris pas assez riche pour s'offrir un joueur libre, l'info troublante

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Alors que le Paris Saint-Germain sort d'un mercato estival délicat, une étonnante information montrerait que le club de la capitale était tout simplement à court de liquidités.

Tout le monde s'accorde à dire que le PSG n'a pas réalisé un bon marché des transferts. Un an après les arrivées de Neymar et Mbappé pour plus de 400 millions d'euros, Paris a dû panser ses plaies. Si l'arrivée libre de Buffon est un joli coup, les venues de Choupo-Moting et de Bernat lors du dernier jour du mercato prouvent que le club francilien n'était pas lui-même cet été. Mais pas forcément qu'avec les joueurs de son équipe première. En effet, L’Est Républicain révèle que le PSG n'a pas eu les moyens financiers de recruter... Jonathan D’Ambrosio.

« Le Gambardelliste n’a pas renouvelé avec Sochaux à l’intersaison. Le PSG s’est directement porté acquéreur de la pépite offensive. Un seul hic, risible, freine sa mutation. Paris a expliqué à Sochaux être à court d’argent pour payer ses indemnités de formation ! », lance le média local, qui précise que Paris n'a pas transformé son intérêt pour l'attaquant de 18 ans en acte à cause de quelques centaines de milliers d’euros manquants. Dur à croire, mais ceci prouverait en tout cas que le PSG n'a clairement pas pu faire ce qu'il voulait cet été.