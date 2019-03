PSG : Paris ne revivra pas une remontada, il explique pourquoi

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

En gagnant à Caen samedi (2-1), le Paris Saint-Germain a confirmé son état de grâce avant de retrouver la Ligue des Champions.

Depuis sa première et seule défaite de la saison en Ligue 1 à Lyon (1-2), le club de la capitale a enchaîné huit victoires de rang toutes compétitions confondues. Pratiquement champion de France, avec 20 points d'avance sur son dauphin lillois après 26 matchs, le PSG valide week-end après week-end son statut de machine à gagner. Face à Caen, la formation francilienne n'a pas failli, malgré une victoire dans la douleur, acquise grâce à un doublé de Mbappé en fin de rencontre. De quoi donner de la confiance au groupe de Thomas Tuchel avant son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester United. Un optimisme ambiant validé par Sidney Govou.

« Je n'étais pas inquiet avant, je ne le suis pas maintenant. Ils ont la bonne méthode. Le match contre Caen montre vraiment que l'équipe est impliquée. Quand Mbappé marque à la fin, il va voir son entraîneur. Il y a des signaux forts qui sont envoyés actuellement qui me font dire que Paris est à l'abri de ce qui s'est passé l'an passé. Certains joueurs ont vécu la remontada à Barcelone, donc c'est bien qu'ils transmettent ça à ceux qui viennent d'arriver. Ils ont un coach gagneur. Il transmet une sorte de sécurité dans son équipe. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, mais il ne faut pas en faire une montagne non plus », a balancé le consultant de Canal+, qui pense que Paris ne manquera pas son rendez-vous européen au Parc des Princes. Comme c'est souvent le cas à domicile, puisque le PSG n'a perdu que deux fois sur dix dans un match à élimination directe en C1 depuis 2012.