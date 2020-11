PSG : Pierre Ménès sent une fessée historique pour Paris !

Dans : PSG.

Encore décevant face à Bordeaux, le PSG inquiète de plus en plus les observateurs avant la rencontre de Ligue des Champions à Manchester mercredi soir.

On attendait une réaction des Parisiens après la prestation catastrophique face à Leipzig la semaine dernière, il n'en fut rien. Manquant de sérieux, à la rue tactiquement, le PSG a frôlé la correctionnelle face à Bordeaux (2-2). Alors que l'attitude de Neymar a encore fait parlé, la performance des champions de France inquiète. À Old Trafford mercredi soir, Paris devra faire mieux. Faute de quoi, le club s'expose à une énorme désillusion. Pour Pierre Ménès, le PSG pourrait même subir une fessée historique si rien n'est amélioré.

« Paris va jouer sa saison mercredi à Old Trafford. Si les joueurs de Tuchel reproduisent la même première mi-temps que face à Bordeaux, ils auront une chance. Si c’est la deuxième, ils prendront peut-être une fessée historique. Et la colère de Tuchel après le match était parfaitement justifiée. Il n’y a pas de discipline dans cette équipe et c’est quand même un peu de sa faute » a déclaré le consultant. Si ces errements n'ont pas coûté la défaite contre Bordeaux, de tels manquements défensifs ne pardonneront pas face à des joueurs du calibre de Marcus Rashford, Anthony Martial ou encore l'ancien Parisien Edinson Cavani. Une défaite à Manchester mettrait les Parisiens dans une situation plus que défavorable pour la qualification en huitième de finale. Une élimination en poule ferait grincer des dents au Qatar, alors que le PSG était finaliste de la Ligue des Champions la saison passée.