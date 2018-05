PSG : Paris ne perd pas une seconde avec Tuchel, la preuve dimanche

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est au lendemain du dernier match de la saison que le PSG va présenter son futur entraineur. De l’énorme avantage de faire signer un coach libre de tout contrat, le club de la capitale va en profiter pour prendre les devants. Ainsi, si l’officialisation de l’arrivée de Thomas Tuchel a déjà été effectuée, l’entraineur allemand devrait être présenté à la presse dès ce dimanche affirme le site Culture PSG. Une annonce qui aura donc lieu quelques heures seulement après les adieux d’Unai Emery, à l’occasion du match du PSG à Caen.

Une preuve que Paris compte bien rapidement tourner la page et se concentrer sur la saison prochaine, avec notamment beaucoup de temps libre pour l’ancien coach de Dortmund afin de plancher sur le prochain effectif. Tuchel a en tout cas parfaitement préparé cette première rencontre avec la presse en prenant des cours accélérés de français, langue qu’il maitrise déjà de manière correcte. Ensuite, le coach allemand va devoir être patient, car entre le Mondial et les vacances des joueurs, il devrait débuter la saison prochaine avec un effectif très jeune et clairsemé, avant de récupérer ses internationaux dans la fin du mois de juillet, ou même le début du mois d’août pour les plus compétitifs en Russie.