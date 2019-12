PSG : Paris maltraite Cavani, il sonne la révolte

Dans : PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani n’est pas épargné par son entraîneur Thomas Tuchel, lequel ne l’a même pas fait rentrer face au Real Madrid il y a une semaine.

Assurément, ça sent la fin de l’histoire entre le club de la capitale et l’international uruguayen. Et cela dégoûte profondément les amoureux du Paris Saint-Germain, à commencer par un certain Vikash Dhorasoo. Sur le plateau de Yahoo Sport, le consultant s’est montré révolté par le traitement infligé à l’ancien attaquant de Naples à Paris, où sa situation contractuelle n’incite visiblement pas Thomas Tuchel a lui donner beaucoup de temps de jeu. Bien au contraire…

« Comment on peut laisser un joueur de ce talent sur le banc de touche ? Il n’y aura pas de prolongation de contrat, ils ont fait venir Icardi. Cavani est passé numéro 3 au poste d’avant-centre. Ce n’est pas juste. C’est un grand attaquant. Il a marqué l’histoire du PSG. Tuchel ne considère pas Cavani comme étant l’avenir. Il commence déjà à construire sans Cavani. Sa direction doit lui mettre la pression aussi. Cavani est puni pour moi car il ne donnera pas d’argent au club en retour. Il n’y pas d’humain ni de mémoire dans ce football » a pesté l’ancien milieu défensif du PSG dans des propos rapportés par FootRadio.com. Assurément, ce point de vue sera massivement partagé chez les amoureux du champion de France en titre.