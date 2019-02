PSG : Paris jure de se venger du Barça au mercato, c'est fait ?

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Toujours marqué par sa défaite contre le FC Barcelone pour Frenkie de Jong, le Paris Saint-Germain tient l’occasion de prendre sa revanche.

Comme la Juventus Turin, le Bayern Munich et Manchester City, les deux formations s’intéressent aussi à Matthijs de Ligt (19 ans). Autant dire que ce dossier a pris une double importance pour le champion de France, qui pourrait attirer le jeune défenseur central le plus prometteur du moment, et ainsi répondre au rival barcelonais. Pendant qu’il se démène pour renforcer son entrejeu cet hiver, Paris prend donc le temps d’avancer pour l’autre prodige de l’Ajax Amsterdam.

A tel point que le club francilien serait actuellement le mieux placé dans ce feuilleton, affirme De Telegraaf. Pas encore de quoi s’enflammer pour les Parisiens. Car après le feuilleton De Jong, on sait que tout peut arriver tant que rien n’est signé. Surtout si les négociations concernent De Ligt, un fan du Barça qui ne cache pas sa volonté d’y retrouver son ami récemment transféré. A noter que Barcelone étudierait ses possibilités financières avant de se lancer ou non dans un deuxième round contre le PSG.