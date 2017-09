PSG : Paris gagne tout, mais peut faire mieux avoue Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Meunier, défenseur du PSG, après la victoire contre Bordeaux (6-2) : « On voit bien que ça tourne avec des joueurs exceptionnels. La sauce prend bien, je pense. Aujourd’hui face à une équipe encore invaincue, on leur a mis 6 buts que demander de mieux. Quand Neymar a la balle on est assez confiant offensivement, mais on peut encore élever le pallier. À 2-0, il y a un petit relâchement et en étant encore un peu plus discipliné on pourra achever le match bien plus tôt et de plus belle manière. Nous ne sommes pas injouables, on l’a vu avec Montpellier qui avait bien résisté. Il va y avoir des équipes qui vont nous bloquer, à nous de les contourner. Si on est épargnés par les blessures et que l’équipe continue de bien tourner comme ça, que ce soit en Champions League ou en Championnat, ça promet », a-t-il déclaré sur Canal +.