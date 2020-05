PSG : Paris fonce vers la Ligue des champions, Tuchel n'en peut plus

Dans : PSG.

Malgré l’arrêt de la saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit rester impliqué. En effet, le club de la capitale pourrait bien reprendre l’édition 2019-2020 de la Ligue des Champions en août.

Comme certains de ses joueurs, Thomas Tuchel a préféré rejoindre son pays natal. L’entraîneur du Paris Saint-Germain attend des nouvelles en Allemagne, sans savoir quand son équipe sera autorisée à reprendre l’entraînement. En réalité, l’ancien coach du Borussia Dortmund n’en sait pas beaucoup plus que le public. Le technicien, totalement dans le flou, a en effet confié aux médias de son club qu’il ignorait si la Ligue des Champions pourra vraiment reprendre en août. Mais une chose est sûre pour l’Allemand, c’est que ses joueurs sont capables de réaliser un exploit cette saison.

« Personne n'est capable de dire si on recommence le 12 août. Ou plutôt le 6 août, avec la Coupe de la Ligue ou autre chose, a reconnu Thomas Tuchel. Si on a une date, ça pourrait beaucoup nous aider, mais en ce moment, ça change chaque jour. Après, dix, douze semaines sans jouer, j'espère qu'on pourra recommencer, parce que nous sommes forts, nous sommes en quarts de finale, mais on ne peut pas pousser. Peut-être qu'on pourra jouer en août comme un tournoi, si ça c'est possible, on doit se préparer au minimum quatre semaines. » L'UEFA ayant prévu d'annoncer un calendrier en juin, le PSG pourra sans doute exaucer le vœu de son entraîneur.