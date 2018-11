PSG : Paris est prévenu, Neymar fera ce qu'il veut au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement ces derniers mois, Neymar a été annoncé en Espagne, et plus particulièrement au Real Madrid.

A l’évidence, le prochain mercato estival sera mouvementé pour le PSG et pour la star brésilienne, qui devrait à nouveau être très convoitée. Ancien joueur du Real Madrid, Luis Figo aimerait sans doute voir débarquer Neymar dans la capitale espagnole. Interrogée par Goal, la légende du football portugais s’est exprimée à ce sujet. Et selon lui, Paris ne pourra pas faire grand-chose le jour où l’international brésilien aura pris sa décision de quitter le PSG…

« Neymar actuellement le meilleur joueur du monde ? Dans des circonstances normales, je vous dirais oui. Mais cela dépendra aussi de la capacité de son équipe à soulever des trophées, de ce que le PSG fera en Ligue des champions. Mais si nous ne parlons que de sa qualité, c’est un joueur exceptionnel. Si Neymar va rester au PSG ? Je ne sais pas. Si un joueur ne veut pas faire partie de l’équipe, je ne pense pas que le club le retiendra. Je ne sais pas ce qui va arriver, le PSG est évidemment très fort financièrement. Mais dans le football, tout est possible. Une signature au Real Madrid ? Et bien, tout dépend des différentes parties concernées et ce que le marché permettra » a expliqué Luis Figo. A n’en pas douter, les performances du PSG sur la scène européenne cette saison seront déterminantes pour l’avenir de Neymar. Mais le mercato estival est encore loin et d’ici-là, il peut se passer bien des choses au Paris Saint-Germain.