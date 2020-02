PSG : Paris en était fier, c’est finalement un énorme flop

Dans : PSG.

Arrivé libre l’été dernier, Ander Herrera était considéré comme une belle affaire et un recrutement pertinent. Quelques mois plus tard, les avis ont bien changé sur le milieu du Paris Saint-Germain.

L’information est presque passée au second plan lundi. Il faut dire que l’absence annoncée de Thiago Silva pour la deuxième manche face au Borussia Dortmund a fait beaucoup de bruit. Beaucoup plus que le forfait d’Ander Herrera appris un peu plus tôt dans la journée. Certains supporters ont dû dédramatiser ce coup dur compte tenu de son statut de remplaçant. Seulement voilà, l’indisponibilité de l’Espagnol réduit encore les possibilités de l’entraîneur Thomas Tuchel, privé de Marco Verratti suspendu pour le 11 mars prochain. C’était pourtant l’occasion d’enfin s’illustrer pour la recrue estivale.

Car depuis son arrivée, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas vraiment déçu, mais a surtout frustré en raison de ses nombreuses absences pour blessure. Cette fois, Herrera souffre de la cuisse et manquera entre six et huit semaines de compétition. C’est déjà le troisième souci musculaire pour le milieu de 30 ans, qui ne ressemble plus à la belle affaire décrite à son arrivée, lorsque l’on complimentait sa mentalité. Désormais, on parle plutôt de ses cinq années de contrat assorties d’un salaire annuel brut d’environ huit millions d’euros, hors primes. C’est cher pour un joueur qui n’a disputé que huit matchs de Ligue 1, dont seulement six comme titulaire…