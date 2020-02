PSG : Ander Herrera forfait contre Dortmund, ça commence...

Dans : PSG.

C'est un premier coup dur pour le Paris Saint-Germain, Ander Herrera, blessé à la cuisse lors d'un entraînement, manquera PSG-Dortmund le 11 mars en Ligue des champions.

Pour le PSG, la préparation du match retour de C1 face à Dortmund, dans presque deux semaines au Parc des Princes, connaît un premier coup de théâtre. En effet, dans l’obligation de battre le club allemand, le Paris SG devra se passer d’Ander Herrera. Forfait de dernière minute dimanche contre Bordeaux, le milieu de terrain, arrivé libre de Manchester United au mercato 2019 s’était blessé lors d'un entraînement quelques heures avant la rencontre face aux Girondins. Et selon Le Parisien, une IRM passé par Ander Herrera a indiqué que ce dernier souffrait d’une lésion au quadriceps de la cuisse droite. On ne connaît pas encore précisément la durée totale de l’absence du joueur espagnol, mais le quotidien francilien indique que son forfait contre Dortmund est d’ores et déjà acquis. Un coup d’autant plus dur que Marco Verratti est lui suspendu, ce qui a contraindre Tuchel à largement modifier son milieu.

Concernant Thiago Silva, sorti sur blessure en première période contre Bordeaux, les nouvelles semblent légèrement rassurantes. Outre Thomas Tuchel, qui dès dimanche soir évoquait un problème pas trop sérieux pour le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain, l’épouse de Thiago Silva a indiqué via les réseaux sociaux que « grâce à Dieu, rien de grave » n'était à craindre pour son mari. Une annonce qui doit cependant être confirmée par des examens que le joueur du PSG et de la Seleçao doit encore passer.