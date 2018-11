PSG : Paris en danger contre Liverpool, il dope le moral des supporters

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain n'a pas livré son meilleur match de la saison contre le TFC, samedi au Parc des Princes, mais au final le PSG s'est imposé. Cependant, à quelques jours d'une réception décisive de Liverpool en Ligue des champions, certains supporters du club de la capitale ne masquent pas une certaine inquiétude, la formation de Thomas Tuchel ayant montré un visage sans génie face à Toulouse. Alors, au moment où le stress commence à monter du côté de Paris, Eric Rabresandratana donne lui des raisons de garder une grosse confiance pour les fans du PSG.

Selon l'ancien joueur parisien, le club de la capitale a d'énormes atouts pour venir à bout de Liverpool et il ne faut pas les négliger si vite. « Il y a les faits qui plaident pour Paris. On a quand enchaîné une quatorzième victoire d’affilée, ce n’est pas une mince affaire quand on a vu le Real Madrid perde 3-0 contre Eibar. Il faut mesurer un peu la performance parisienne. On n’a pas pris de but contre une équipe qui avait mis le bus devant son but et qui n’était pas venue pour jouer au football. C’est déjà une belle performance. On n’a pas pris de but, on n’a pas de nouveau blessé, on récupère Kurzawa et Alves, mais aussi certainement Mbappé et Neymar, ce qui est l’essentiel. On joue Liverpool qui a perdu ses deux matches à l’extérieur en Ligue des champions à Belgrade et à Naples. Là c’est au Parc des Princes. Paris est quand même performant à la maison, même si le match contre Naples a été moyen par rapport à ce qu’ils auraient dû faire. Il y a plein de choses qui sont là pour nous remonter le moral. Moi, je suis très confiant. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais je suis confiant. Ils doivent tenir leurs promesses et nous sortir un match grandiose », a confié, sur France Bleu Paris, Eric Rabesandratana.