PSG : Paris empêché de gagner la Ligue des champions ? L'UEFA accusée !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Du côté de l'UEFA, et de l'instance en charge de contrôler les finances des clubs, on semble prendre un malin plaisir à vouloir ralentir le Paris Saint-Germain dans sa marche européenne. Mais même si certains trouvent logique cette façon de faire, d'autres estiment que l'acharnement commence sérieusement à se voir et qu'il y a clairement une volonté de nuire au PSG et à ses investissements. Didier Roustan est de cet avis, et le journaliste n'hésite pas à s'attaquer frontalement à l'UEFA sur ce sujet qui suscite de la passion.

« Il ne faut jamais dire jamais, surtout en football nous sommes bien d’accord. Cependant, et même si d’un point de vue sportif les Parisiens pourraient le faire avec un peu de réussite, je ne les vois pas remporter la Coupe aux grandes oreilles, ni cette année ni lors des prochaines saisons. C’est impossible parce qu’il manque quelque chose d’indispensable au PSG. Les dés sont pipés. Le PSG a fait une faute fondamentale quand il est allé prendre Neymar et Mbappé. Il a créé la peur chez les clubs historiques qui se partagent le gâteau. Il fallait y aller tranquille et avancer un peu masqué. Qui dirige l’UEFA ? Les clubs forts. Et c’est pour ça que le fair-play financier a été crée. Si vous croyez que c’est pour éviter l’endettement, vous n’avez rien compris », fait remarquer, dans une vidéo, un Didier Roustan qui n'est pas le seul à penser cela.