PSG : Paris doit zapper Lionel Messi, un conseil venu d'Argentine !

Dans : PSG.

Cet été, Lionel Messi sera à un tournant de sa carrière puisque le capitaine du FC Barcelone arrive à la fin de son contrat en Catalogne.

L’avenir de la star argentine dépend en grande partie des élections présidentielles qui se dérouleront au sommet du clubs en mars prochain. En attendant, les rumeurs vont bon train au sujet de Lionel Messi, envoyé avec insistance au Paris Saint-Germain par la presse espagnole. A chaque prise de parole, le directeur sportif francilien Leonardo ne répond pas réellement aux questions au sujet de La Pulga, se contentant simplement de dire que le PSG surveille l’évolution de la situation. A Paris, de nombreux supporters rêvent logiquement de voir un joueur du calibre de Lionel Messi fouler la pelouse du Parc des Princes avec la tunique du Paris Saint-Germain sur le dos. Mais selon l’entraîneur argentin de rugby Gonzalo Quesada (Stade Français), Mauricio Pochettino aurait tout intérêt à refuser la venue de Lionel Messi, histoire de prouver qu’il peut gagner sans compter dans ses rangs le meilleur joueur de la planète.

« Messi au PSG, ce serait top pour Mauricio et le PSG. Mais quelque part si j'étais lui… (il hésite) Je ne sais pas… C'est peut-être un peu con de ma part, mais je serais aussi content de l'avoir que de ne pas l'avoir. Même si tu as Neymar, Mbappé et compagnie, ça permettrait de prouver un peu plus que tu peux réussir sans l'aide du meilleur joueur au monde » a confié dans Le Parisien l’entraîneur du Stade Français avant d’évoquer plus longuement son compatriote Mauricio Pochettino. « Si ce que je perçois de lui est vrai, je suis convaincu qu'il va réussir. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les sports, les grands joueurs attendent de leur coach qu'il soit le meilleur exemple de tout ce qu'il exige. Ils vont le regarder en disant : « Bon, tu demandes du travail, de l'exigence, montre nous que tu te prépares, que tu travailles dans les détails, que tu es exigeant avec toi-même. » Dans ce sens-là et vu ses compétences, je pense que Mauricio gagnera le respect des joueurs. Quand ils le regarderont, ils retrouveront un mec qui travaille dur ». Un discours qui flattera sans aucun doute l’ex-manager de Tottenham…