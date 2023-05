PSG : Paris doit tout au Qatar, Hidalgo se fait secouer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours en conflit ouvert avec la Mairie de Paris concernant une vente du Parc des Princes. Ce climat délétère qui règne dans la capitale ne plait pas à Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye.

Au PSG en cette fin de saison, c'est le fou le plus total qui règne. Que ce soit sur un plan sportif ou institutionnel, c'est tout le club de la capitale qui vacille. Pour ne rien arranger, les champions de France sont en conflit depuis de nombreux mois avec la ville de Paris concernant le Parc des Princes. Car le Qatar souhaite racheter l'enceinte afin de l'agrandir. Mais Anne Hidalgo, Maire de Paris, refuse même d'imaginer l'idée. Du coup, le PSG pourrait bien finir par changer de stade et voguer vers d'autres horizons... Pour le Maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, la ville de Paris devrait mettre de l'eau de son vin au vu de tout ce qu'a apporté le Qatar.

Le Qatar doit être respecté

Sur l'antenne de France Bleu Paris, Arnaud Péricard n'a pas hésité à mettre chacune des parties face à ses responsabilités. « Je pense que cette relation, qui a été apaisée durant une dizaine d’années, ne peut pas exploser du jour au lendemain. Ce n’est pas possible. Et moi, j’ai appelé tout le monde à la responsabilité. J’ai essayé de renouer un petit peu les fils du contact. J’ai apprécié le discours de Pierre Rabadan. C’était une sorte d’invitation à rediscuter et à se remettre autour de la table. Je pense que le Paris Saint-Germain doit saisir cette opportunité. On ne peut pas concevoir peut-être le plus grand club européen sans cet adossement à Paris, et puis à Saint-Germain. Nous, on n’a pas de difficulté avec le club. Je n’ai pas apprécié les déclarations contre la ville de Paris. On ne traite pas la capitale de la France comme cela. Comme je n’ai pas apprécié les déclarations contre le Qatar. Cela fait dix ans que le Qatar est là. Grâce à lui, on a le club qu’on a aujourd’hui. Il ne faut peut-être pas l’oublier aussi. Il faut peut-être temporiser, se calmer et penser avant tout aux intérêts du club. (…) Moi je suis assez optimiste et j’espère qu’un accord sera trouvé », a notamment indiqué l'homme fort de Saint-Germain-en-Laye, qui suivra avec attention le dénouement de ce dossier. Si le PSG partait du Parc des Princes, le Stade de France est une option sérieuse, au grand dam des fans du club.