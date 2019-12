PSG : Paris craque pour un buteur argentin, ce n'est pas Icardi

Dans : PSG.

Aller chercher un buteur argentin à l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain connait le chemin, et pourrait l’emprunter à nouveau l'été prochain.

C’est la folle rumeur dévoilée par le média local fcinternews.it, qui annonce que plusieurs clubs européens commencent à saliver devant les performances de Lautaro Martinez. Il faut dire que l’attaquant de 22 ans est dans la forme de sa vie, avec 13 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Pour se le payer sans l’accord de l’Inter Milan, il faudra débourser 111 ME, soit le montant de sa clause libératoire signée lors de son arrivée en Lombardie en provenance du Racing Club, pour 23 ME tout de même. A noter, spécificité de cette clause, qu’elle n’est activable que du 1er au 15 juillet de chaque année, histoire de laisser à l'Inter Milan le temps de se retourner en cas de transfert.



Depuis, la valeur de l’Argentin n’a fait qu’augmenter, et il s’éclate désormais au sein d’une équipe milanaise redevenue ambitieuse. Cette réussite a donné des idées à Martinez, qui réclame un nouveau contrat amélioré. Et s’il n’obtient pas satisfaction, nul doute que les prétendants annoncés que sont le PSG, Manchester United, Barcelone et Manchester City se feront un plaisir de venir toquer à la porte. Néanmoins, avec son joueur sous contrat jusqu’en juin 2023, l’Inter Milan peut, sauf clash « à la Icardi », dormir sur ses deux oreilles au sujet de son prodige.