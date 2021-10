Lionel Messi au PSG, une recrue convenable

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a régalé cet été avec un mercato qui, sur le papier, était l’un des plus ambitieux et prestigieux de l’histoire.

A l’image de ce qui avait été réalisé en 2017 quand Neymar et Mbappé avaient signé, Nasser Al-Khelaïfi a frappé très fort en faisant venir Lionel Messi, Gigio Donnarumma ou Sergio Ramos. Des grands noms, pour un rendement pour le moment globalement moyen. Si le gardien italien a répondu présent quand il a été sollicité, il n’est toujours pas un titulaire, et au contraire, c’est Keylor Navas qui enchaine les gros matchs depuis le début de la saison. Pour Sergio Ramos, on peut pour le moment parler de fiasco, puisque l’Espagne va attaquer son cinquième mois de contrat au PSG sans avoir joué le moindre match. Enfin, concernant Lionel Messi, Le Parisien s’est penché sur le cas de l’ancien barcelonais. Entre un rythme qu’il a du mal à retrouver, un positionnement étonnant et quelques coups d’éclat, le bilan est neutre aux yeux du journal francilien. Par rapport aux autres recrues et notamment à un Achraf Hakimi plus convaincant, Lionel Messi est rangé dans le rayon des « convenables », avec ce commentaire résumant sa situation depuis sa signature.

0 but et 0 passe décisive en L1

« Sans doute étrange de retrouver Leo Messi dans cette catégorie. Mais le meilleur joueur du monde, influent dans les résultats en Ligue des champions avec trois buts dont au moins deux ont rapporté trois des sept points actuels, n’a toujours pas inscrit le moindre but dans le Championnat de France ni délivré de passes décisives. Il cherche encore sa place dans le onze, trimbalé par son entraîneur en numéro 10, en ailier droit, en second attaquant. Il touche trop peu de ballons par match pour déployer tout son génie », a souligné Le Parisien, pour qui les supporters du PSG n’ont pas encore vu le grand Messi. Les éclats ont toutefois suffi pour faire saliver, et surtout pour faire gagner le Paris SG dans quelques matchs cruciaux de Ligue des Champions, mais l’Argentin est tout de même attendu à un tout autre niveau, y compris physique, pour les prochains mois.