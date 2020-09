PSG : Paris a un Benzema, pas de panique au mercato

Dans : PSG.

De retour face à Metz en milieu de semaine, Mauro Icardi a enchaîné avec une seconde titularisation consécutive sur la pelouse de Nice, dimanche après-midi.

Précieux sur le front de l’attaque parisienne, l’avant-centre argentin n’a toutefois pas retrouvé le chemin des filets. La disette commence à être longue pour l’ancien capitaine de l’Inter Milan, qui avait commencé la saison dernière en fanfare avec une quinzaine de buts durant la première partie du championnat. De retour après avoir contracté le Covid-19, Mauro Icardi est moins en réussite pour le moment. Mais cela n’est pas si inquiétant que cela selon Geoffroy Garétier, lequel a indiqué sur Canal + que Mauro Icardi était si utile à Kylian Mbappé que son efficacité passait presque en second plan.

« On le voit faire une très belle remis sur Mbappé que Mbappé finit au-dessus de la barre. On sent que c’est un joueur qui pose des problèmes aux adversaires par ses positionnements. Cela permet à Mbappé d’être un peu plus libre. Sa période sans marquer est longue mais à un moment donné, cela se débloque. Benzema avait connu ça en équipe de France, mais après, c’est l’avalanche » a commenté le consultant de la chaîne cryptée, pour qui la situation actuelle de Mauro Icardi est clairement comparable à celle vécue par le passé par un certain Karim Benzema avec l’Equipe de France de Didier Deschamps. Espérons tout de même pour Thomas Tuchel et les supporters du Paris SG que le déclic arrivera rapidement pour Mauro Icardi, lequel a plus que jamais besoin d’un but pour débloquer son compteur et définitivement lancer sa saison sur un plan uniquement personnel.