Al-Khelaïfi vire Cristiano Ronaldo, il n’a pas sa place au PSG !

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo n'intéresse pas le PSG, et le Portugais le sait désormais officiellement après la sortie de son président Nasser Al-Khelaïfi. La Coupe du monde au Qatar n'aura pas permis de redorer le blason de CR7.

Il y plus de 10 ans, quand Nasser Al-Khelaïfi a posé les pieds au Paris Saint-Germain pour la première fois, il n’a pas caché qu’il rêvait de faire jouer des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. A l’époque, cela avait beaucoup fait sourire tant le club de la capitale française ne faisait pas rêver à ce point. Mais avec le temps et les moyens financiers, le PSG fait désormais partie du gratin européen, même s’il lui manque toujours une victoire de prestige en Ligue des Champions. Et en plus de cela, Nasser Al-Khelaïfi a réussi à intégrer dans son équipe trois des meilleurs joueurs du monde, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Neymar, Mbappé et Messi oui, Cristiano Ronaldo non

Conséquence, il n’y a plus de place pour Cristiano Ronaldo. C’est le constat effectué par le président du PSG dans un entretien à Sky Italia, au cours duquel il a expliqué que, malgré la possibilité de faire signer CR7 gratuitement en raison de la rupture de son contrat avec Manchester United, il déclinait poliment. « Cristiano Ronaldo au PSG ? Avec les trois joueurs que nous avons (la MNM), c'est très difficile, mais je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c'est encore un joueur extraordinaire », a souligné le dirigeant qatari qui voit actuellement la star portugaise de près puisqu’il suit la Coupe du monde au coeur de son pays.

Mais à l’image de ce qu’il se passe avec le Portugal, Cristiano Ronaldo n’a plus vraiment les honneurs puisqu’il a débuté le 1/8e de finale contre la Suisse comme remplaçant, et le titulaire, Gonçalo Ramos, en a profité pour coller un triplé. Résultat, c’est pour le moment un Cristiano Ronaldo boudeur et qui a refusé de saluer la victoire avec les supporters, qui ronge son frein au Qatar. A l’heure où Manchester United lui a fait vivre la même situation, la question de sa place au PSG mérite en effet de se poser. Non seulement pour le vestiaire, où il risquerait d’avoir du mal à accepter de laisser la vedette aux trois superstars déjà en place, mais aussi sur le plan sportif où il fait beaucoup moins la différence.

Alors, malgré le clinquant d’une telle recrue, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de choisir la sagesse en repoussant l’idée de faire signer Cristiano Ronaldo au PSG. L’attaquant portugais, concentré sur la fin de sa Coupe du monde, n’a pour le moment qu’une seule offre entre les mains, celle du club d’Arabie Saoudite Al-Nassr. Très juteuse sur le plan financier, mais très loin de ses ambitions d’encore marquer et soulever la Ligue des Champions dans sa carrière.