PSG : Paris a trouvé son attaquant mystère !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de recruter un attaquant d’ici la fin du mercato estival, le PSG a identifié le profil idéal afin de compléter son effectif.

Il y a une semaine, Christophe Galtier dévoilait en conférence de presse que l’objectif du Paris Saint-Germain était de recruter encore trois joueurs d’ici la fin du mercato. Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant, afin de compléter un effectif qui a déjà fière allure. Fabian Ruiz (Naples) a de grandes chances d’être le milieu de terrain tant recherché par le PSG. En défense, les pistes Milan Skriniar (Inter Milan) et Wesley Fofana (Leicester) sont étudiées. En revanche, le doute est total sur l’identité de l’attaquant que le PSG va recruter. Et pour cause, la première piste du mercato à ce poste se nommait Gianluca Scamacca, qui a depuis signé à West Ham tandis que le PSG a mis le grappin sur Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Les secrets sont bien gardés à Paris puisque selon L’Equipe, Luis Campos et Christophe Galtier ont d’ores et déjà identifié le profil de leur future recrue en attaque.

Une « perle rare » dénichée par Luis Campos ?

« Luis Campos a déjà ciblé un joueur en particulier » annonce le quotidien national dans son édition du jour. Ce joueur correspond-il au portrait robot dressé dans la presse il y a quelques jours, à savoir celui d’un attaquant de pivot, très bon dans le jeu aérien ? « Pas nécessairement » selon L’Equipe, qui parle plutôt d’un buteur complet, une perle rare qui peut évoluer à plusieurs postes en attaque, aussi bien dans l’axe que sur les côtés. « L'identité n'a pas filtré mais les dirigeants du club de la capitale seraient déjà entrés en contact avec ses représentants » ajoute L’Equipe pour conclure. Enfin, le média n’oublie pas que le PSG devra faire de la place à cet attaquant en question. Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo -pour des raisons différentes- sont poussés vers la sortie. L’international argentin au salaire XXL ne croule pas sous les offres au contraire de l’ancien buteur de Lens, dont le transfert va certainement rapporter plus de 20 millions d’euros à Paris.