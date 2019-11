PSG : Paris a écœuré Barcelone au mercato !

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un joli coup sur le marché des jeunes joueurs en s’attachant les services de Xavi Simons, la pépite du centre de formation de Barcelone.

Un coup que personne n’avait vu venir… y compris au sein du Barça. En effet, Patrick Kluivert, qui occupe désormais le poste de directeur du centre de formation du FC Barcelone, est revenu au micro de Sport sur ce feuilleton du mercato estival. Et pour lui, il est clair que Xavi Simons n’a pas effectué le bon choix en quittant la Masia pour le Paris Saint-Germain. S’il respecte sa décision, l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain l’a néanmoins mauvaise. La preuve, il referme (presque) définitivement la porte de Barcelone à la pépite de 17 ans, et indique que ce genre de cas ne doit plus se produire en Catalogne.

« C’est une décision du joueur. Je crois qu'il était bien ici. Il était dans la meilleure école de football depuis son plus jeune âge. Il est parti à Paris. C'est sa décision, la décision de son agent (Mino Raiola, ndlr) et de ses parents. Il faut la respecter. Nous ne devons plus regarder derrière, mais devant. Le plus important, c'est que ça ne se reproduise plus. Il faut toujours laisser la porte un peu ouverte. Mais c'est difficile. Quand un petit décide de quitter la Masia, c'est dur à avaler pour les personnes qui travaillent à la Masia. Normalement, la porte est fermée, mais je suis une personne qui laisse toujours la porte un peu, mais vraiment juste un peu, ouverte » a indiqué Patrick Kluivert, qui n’avait pas vu venir ce joli coup du Paris Saint-Germain au mercato.