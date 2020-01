PSG : Paqueta à Paris, un petit événement décisif ?

Dans : PSG.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lucas Paqueta, le joueur brésilien de l'AC Milan, est évoqué au Paris Saint-Germain. Et les fans du PSG n'ont pas manqué ce geste du compatriote de Leonardo.

En début de semaine, la presse italienne annonçait l’intérêt du Paris Saint-Germain pour deux joueurs de l’AC Milan, Lucas Paqueta et Alessio Romagnoli. Si les choses semblent compliquées pour l’international italien, le cas du milieu de terrain brésilien, qui n’arrive pas à convaincre du côté des Rossoneri, est différent. D’abord parce que sa relation avec Leonardo est excellente, le directeur sportif du PSG ayant été à la base de sa venue à l’AC Milan au mercato d’hiver moyennant 35ME, lorsqu’il était encore dirigeant du club lombard.

Paqueta + PSG = like

La venue de Lucas Paqueta à Paris semblant possible lors de ce mois de janvier 2020, chaque signe est étudié à la loupe. Et c’est via Instagram que la situation du milieu de terrain brésilien a évolué. En effet, il n’a pas échappé aux supporters du PSG et de Milan que Lucas Paqueta venait de suivre le compte officiel du Paris Saint-Germain. Un geste qui n’est forcément pas anodin, même si à chaque mercato ce genre de « like » est interprété souvent à tort, les agents de joueur ayant parfois intérêt à ce que cela soit remarqué. Mais dans le contexte actuel, Lucas Paqueta envoie un message aux dirigeants milanais et parisiens en même temps. Vive les réseaux sociaux.