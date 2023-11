PSG ‍: Ousmane Dembélé explose, 50ME sont arrivés

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Souvent critiqué depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a fait exploser le Parc des Princes avec un but magique. Plus globalement, l'attaquant français confirme qu'il n'était pas une erreur du mercato.

Le PSG s'est imposé avec panache (5-2) après un match spectaculaire contre l'AS Monaco. Dans ce choc de la Ligue 1, un joueur a focalisé toutes les louanges, il s'agit évidemment d'Ousmane Dembélé. Auteur de trois passes décisives avant de marquer lui-même un but extraordinaire en foudroyant Köhn dans un angle fermé après un geste de toute beauté, l'ancien joueur du Barça arrivé pour 50 millions d'euros cet été à Paris a été étincelant. Avec ce but, il fait taire ceux qui lui reprochaient une naïveté confondante face au but et il a donc désormais ouvert son compteur sous le maillot du PSG. De quoi lui valoir l'hommage du Parc des Princes en cédant sa place juste après son but, et surtout celui de Luis Enrique totalement amoureux du champion du monde 2018.

Dembélé meilleur joueur du PSG

Après la rencontre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain était en extase face à la prestation de son joueur. « Sincèrement, son but c’est 100 % du pur Dembélé. Ousmane est spectaculaire. C’est une bonne nouvelle pour lui mais surtout pour toutes les ondes positives que cela dégage autour de lui. Depuis le premier jour, je suis satisfait de lui. Ousmane Dembélé est capable de déséquilibrer ses adversaires, il est unique au monde. Il joue pour dribbler, fixer, créer la supériorité. C’est un spectacle permanent. J’adore avoir un tel joueur dans mon effectif », a confié Luis Enrique au sujet de celui qui ce samedi fait la Une de L'Equipe sous le titre Le style Ousmanien. Sur le plan des notes, Ousmane Dembélé rafle évidemment tout.

8 sur 10, Dembouz fait le show

Avec un 8 sur 10, Le Parisien en fait le joueur du match, loin devant ses coéquipiers, et notamment Kylian Mbappé qui n'obtient qu'un 5. « Bien sûr, on pourra toujours lui reprocher son manque d’adresse sur ses centres. Mais le bilan statistique est clair : le champion du monde est impliqué sur trois buts de son équipe et il a enfin ouvert son compteur avec une frappe sèche qui a fait frissonner le Parc », constate Adrien Chantegrelet. Dans le quotidien sportif, Ousmane Dembélé obtient également 8 sur 10, mais un autre joueur du PSG en fait de même, il s'agit de Fabian Ruiz. Pour en revenir à l'attaquant français, là encore l'appréciation est à la hauteur de sa prestation. « Auteur de son premier but parisien sur un petit chef-d’oeuvre, l’attaquant a livré par ailleurs une prestation assez étincelante. L’ailier tient une partie de la saison du PSG entre ses pieds », fait remarquer Hugo Delom.

Un vendredi au top ! On continue sur notre bonne dynamique. Maintenant, focus sur mardi tous ensemble !!! 🔴🔵 #icicestparis pic.twitter.com/Xlu8eQSUmw — Ousmane Dembélé (@dembouz) November 24, 2023

Même dans le vestiaire du Paris Saint-Germain on s'est ouvertement réjoui de la réussite de Dembouz. Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a eu un message pour son coéquipier au PSG et en équipe de France. « Félicitations mon frère. Premier d’une longue série on espère », a lancé le meilleur buteur de la Ligue 1, prouvant ainsi que ce sujet de l'absence de but pour Dembélé était réel. En réponse à toutes ces louanges, Ousmane Dembélé a été très sobre via les réseaux sociaux : « Un vendredi au top ! On continue sur notre bonne dynamique. Maintenant, focus sur mardi tous ensemble !!! 🔴🔵 #icicestparis ». Car mardi, c'est Newcastle et la Ligue des champions qui se profilent, et là encore Luis Enrique aura besoin d'un Ousmane Dembélé de gala.