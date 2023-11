Le PSG assomme Monaco et la Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 13e journée

Parc des Princes

PSG-Monaco 5-2

Buts : Ramos (18e), Mbappé (39e sur pen.), Dembélé (70e), Vitinha (72e), Kolo Muani (90e+6) pour le PSG ; Minamino (22e), Balogun (75e) pour Monaco

Le PSG a dominé Monaco 5-2 grâce à l'efficacité de son trio offensif, Dembélé marquant notamment son premier but à Paris. Le PSG assied sa domination sur la Ligue 1.

A quelques jours d'un match crucial contre Newcastle en Ligue des champions, le PSG avait déjà un test sérieux à passer contre Monaco, 3e de Ligue 1. Une formation monégasque offensive et dangereuse, cela se voyait d'entrée. Les occasions s'enchaînaient des deux côtés. Ramos chauffait les gants de Kohn (6e), puis Magassa esseulé sur un corner en faisait de même avec Donnarumma. Si bons, les deux portiers offraient les deux premiers buts aux attaques adverses. D'abord, Kohn qui relâchait une frappe de Dembélé dans les pieds d'un Ramos opportuniste. Puis, Donnarumma, pressé par Balogun qui relançait sur Minamino. Le Japonais le fusillait pour égaliser. Bien en place, Monaco repassait derrière après une nouvelle erreur défensive. En voulant dégager le ballon, Magassa frappait les côtes de Dembélé. Mbappé ne se faisait pas prier pour transformer le penalty.

But pour le @PSG_inside qui fait le break 💥

Ousmane Dembélé marque son premier but sous le maillot Parisien ⚽️#PSGASM (3-1) pic.twitter.com/crTRyTRZyv — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 24, 2023

Alors que Donnarumma réalisait deux superbes parades devant Minamino juste avant et juste après la pause, Monaco pouvait y croire. Mais, les intentions monégasques disparaissaient et le PSG lui punissait en contre. Dembélé, après un numéro individuel, fusillait Kohn en angle fermé pour son premier but avec le PSG. Dans la foulée, Vitinha corsait l'addition d'une frappe enroulée. Sonné, Monaco réagissait via Balogun pour revenir à 4-2. Mais, c'était bien trop tard malgré quelques frayeurs signées Ben Yedder. Le PSG l'emportait finalement 5-2 après un dernier but de Kolo Muani dans les arrêts de jeu. Le club parisien prend donc 4 points d'avance sur Nice et surtout 6 sur Monaco. Le PSG est bien le patron en Ligue 1, en attendant de l'être dans son groupe de C1 mardi.