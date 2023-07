PSG ou PSV, il a 15 jours pour trancher

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a activé son option d'achat pour récupérer Xavi Simons, qui hésite entre retrouver le Paris SG et prolonger au PSV Eindhoven. Tout va devoir se décider avant le 31 juillet.

Dans le grand bazar du mercato, certaines clauses compliquent tout de même sacrément le suivi des dossiers. Il y a les clauses libératoires, les clauses de prolongation et même désormais, la clause de rachat. C’est ce que le PSG a mis en place pour le départ de Xavi Simons vers le PSV il y a un an. Frustré par un temps de jeu trop faible à son goût, le milieu de terrain avait rejoint Eindhoven pour une bouchée de pain, pour un transfert dans un premier temps annoncé comme définitif. Mais la situation était plus complexe que cela, puisque le club français avait apposé une clause de rachat. Elle a été levée pendant le printemps par les dirigeants parisiens. Pour qu’elle soit appliquée désormais, il faut que le joueur l’accepte et il a donc jusqu’au 31 juillet pour prolonger son contrat avec le PSV, ce qui n’est toujours pas le cas actuellement, ou bien revenir à Paris. Selon les informations du journal néerlandais ED pour Eindhoven Dagblad, Xavi Simons n’a pour le moment pas décidé de continuer l’aventure avec le PSV. Il reste donc quinze jours pour y voir clair dans ce dossier, mais les dirigeants néerlandais commencent à sérieusement s’inquiéter.

Pour le PSG, si le vent tournait dans le bon sens, ce serait l’occasion de faire revenir un milieu de terrain en pleine confiance et qui est même devenu international néerlandais. Nul doute que Luis Enrique, qui aime faire confiance aux jeunes prometteurs, n’y sera pas insensible, et il peut même tenir un discours décisif auprès du joueur. Pour Paris, il en coûterait 6 millions d’euros de faire revenir Simons, l’ancien pensionnaire du centre de formation du FC Barcelone. Un transfert qui vaut certainement le coup et le coût vue la dimension prise par le Néerlandais ces derniers mois. Mais il ne reste plus que deux semaines pour trancher dans ce dossier où tout semble encore possible.