PSG ‍: Osimhen ira à Paris, un journaliste italien balance

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La situation de Victor Osimhen à Naples devient très compliquée. Pour Antonio Conte, l'avenir du buteur est plus à Paris qu'au Napoli et il conseille même déjà son successeur.

Aurelio de Laurentiis s'était réjoui l'hiver dernier de prolonger le contrat de Victor Osimhen en échange d'une grosse augmentation de salaire pour celui qui avait largement contribué au titre de championnat d'Italie la saison précédente. Car en contrepartie de cet effort financier, il avait fixé une clause de sortie à 120 millions pour l'ancien Lillois. Sauf que le président du Napoli constate que sa star offensive ne suscite plus la même folie sur le marché des transferts, le PSG ayant par exemple totalement refusé de payer un tel montant que le buteur du club italien. Il en va de même pour l'Arabie Saoudite, bien loin de ce prix exigé par le club de Campanie. Et cela devient d'autant plus gênant que de son côté Antonio Conte veut travailler avec Romelu Lukaku, qu'il a dirigé à l'Inter, et avec qui il a déjà entamé le boulot avant même qu'il signe à Naples. Une décision forte qui pourrait jouer des tours à l'équipe transalpine.

Osimhen au PSG, Conte et Lukaku patientent

Pierpaolo Matrone, journaliste pour le média spécialisé italien TMW, révèle que le nouvel entraîneur du Napoli le dit sans faire usage du conditionnel : « L’international belge travaille avec les indications et le programme d'Antonio Conte et de son staff en attendant que le transfert de l'attaquant nigérian au Paris Saint-Germain soit débloqué ». Notre confrère précise que si l'entraîneur italien était disposé dans un premier temps à travailler avec Victor Osimhen, il n'a eu aucune hésitation lorsque le nom de Romelu Lukaku lui a été proposé. Et cela même si pour l'instant, Naples n'a signé aucun accord avec Chelsea pour le buteur belge, et encore moins avec le Paris Saint-Germain au sujet de Victor Osimhen. Car du côté de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, on refuse totalement d'accepter les conditions financières que le propriétaire du Napoli veut imposer. Un changement d'attitude qui surprend visiblement Aurelio de Laurentiis, lequel s'était habitué à la générosité du PSG ces dernières saisons.