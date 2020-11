PSG-OM : Polémique, le CUP attaque Leonardo et Marseille !

Dans : PSG.

Dans une interview accordée aux médias officiels du club mardi, Leonardo a lâché une phrase polémique sur la culture foot à Marseille et à Paris.

« Pour avoir une grande équipe, tu as besoin d'une grande ville. Paris n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot » a notamment lâché le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Avec de tels propos, Leonardo s’est attiré les foudres de Luis Fernandez. Mais pas seulement. Dans un communiqué publié ce jeudi, le Collectif Ultra Paris est monté au créneau afin de remettre Leonardo en place. Au passage, le CUP en a également profité pour glisser un tacle à la ville de Marseille, qui n’avait rien demandé dans cette histoire.

« Ce n’est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville Lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une Ville de foot et que nous ne respirons pas PSG. A l’inverse, que resterait-il à Marseille sans le foot ? La saleté ? La bonne mère ? La nostalgie d’un passé footballistique malhonnête et fantasmé ? Etonnant que M.Leonardo n’ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters, même et surtout quand notre club était au bord de la relégation. Mais pour cela, il faut connaître l’histoire de notre club, l’aimer et la respecter » note le Collectif Ultra Paris, qui réclame plus de dialogue entre les supporters et Leonardo.

Le CUP exige de rencontrer Leonardo

« Peut-être que 46 matchs seulement en tant que joueur du club et un retour au sein de la direction quand les associations de supporters étaient bannies du Parc ne sont pas suffisants pour connaître la ferveur parisienne ? (…) Monsieur Leonardo, nous considérons que le lien entre le sportif et les tribunes doit être fort, profond et empli de respect réciproque pour que l’institution soit forte et unie. Pour cela, il faudrait peut-être déjà commencer par nous rencontrer, ce que vous n’avez jamais voulu faire depuis votre retour. Vous verrez que ça peut être plus facile et agréable qu’un rendez-vous administratif » pestent les supporters, qui espèrent avoir l’occasion de rencontrer Leonardo dans les semaines à venir afin de tirer cette affaire au clair, alors que la polémique prend des proportions assez importantes à Paris.