PSG-OM : Les Ultras sanctionnent Paris et feront grève 30 minutes !

Trop c'est trop et cette fois le Collectif Ultras Paris ne laissera pas passer l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face à Manchester United. Tandis que tout le monde au PSG espérait que la réception de l'Olympique de Marseille allait permettre de réaliser une union sacrée, pour ce premier match au Parc des Princes depuis le fiasco européen, ce ne sera pas le cas. Dans un communiqué, le CUP a annoncé ce samedi qu'une action spectaculaire sera menée dimanche lors de la réception de l'OM.

« Dimanche, pour la réception de l'OM, une grève « tribune vide » organisée pendant les 30 premières minutes pour marquer le coup. Elle sera accompagnée de plusieurs messages. Nous n'empêcherons personne de rentrer en tribune, le but n'est pas de se mettre une partie du public à dos. L'accès en tribune bleu haut et aux blocs tous à gauche et à droite de la rouge resteront ouvert pour les personnes ne voulant pas soutenir notre action. Nous comptons sur l'ensemble des membres du CUP pour se joindre à nous afin de rendre cette action la plus impactante possible », a prévenu le Collectif Ultras Paris, qui cette semaine avait déjà boycotté le déplacement du Paris Saint-Germain à Dijon. Mais clairement la pilule anglaise a du mal à être digérée.