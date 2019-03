PSG - OM : Le plus célèbre docteur de France va exciter les Ultras

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

C'est incontestablement le médecin le plus célèbre de France, Michel Cymes sera encore une fois dans les tribunes du Parc des Princes dimanche à l'occasion du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Connu pour être un supporter du PSG, ce qu'il revendique, Michel Cymes avoue aussi dans Le Parisien que plus jeune il a adoré l'OM. Même s'il ne cache pas cette bi-polarité, le docteur le clame haut et fort, dimanche il sera pour le Paris Saint-Germain.

« Sur un clasico, je vais bien sûr être derrière Paris et ce sera encore le cas dimanche soir. Mais quand l’OM est en Ligue des champions, ou comme l’année dernière en finale de la Ligue Europa, je les soutiens. J’ai gardé une tendresse pour Marseille car l’OM m’a fait vibrer petit. Quand ils ont gagné la Coupe des clubs champions européens en 1993, c’est l’équipe française que je soutenais. Je n’aime pas tous les joueurs de l’OM, et je ne connais pas aussi bien l’OM que le PSG. Mais ce sont les deux clubs que je soutiens aujourd’hui en Ligue 1 et j’étais très malheureux quand Marseille était si mal il y a quelques semaines », concède Michel Cymes, qui avoue avoir très mal vécu l’époque pas si lointaine où ces matches étaient marqués par des violences à l’extérieur du Parc des Princes ou du Vélodrome.