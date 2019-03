PSG-OM : La ministre débarque au Parc des Princes et hurle au scandale

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Nageuse de talent, Roxana Maracineanu est désormais Ministre des Sports et c'est dans cette fonction qu'elle a assisté au récent Clasico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Un match disputé dans une ambiance spéciale puisque le Collectif Ultras Paris a byocotté 15 minutes, mais qui n'a donné lieu à aucun débordement et pour cause, les supporters de l'OM étaient interdits. Mais Roxana Maracineanu a confié ce samedi qu'elle avait été horrifié par les chants entendus dans le Parc des Princes et qu'elles exigeaient des mesures afin que cela cesse, et pourquoi pas des sanctions. Un discours assez stupéfiant en 2019, d'autant plus que les pouvoirs publics matraquent déjà pas mal les supporters, et que le vrai combat à mener dans les stades est celui contre le racisme et la violence. Mais visiblement, le politiquement correct est devenu la norme qu'il va falloir imposer de gré ou de force, on imagine que des textes seront pondus pour dire ce qu'il est autorisé, ou non, de chanter.

« Il faut que les supporters revoient les choses. J’étais à PSG-OM. C’était juste inadmissible d’entendre les chants que j’ai entendu. Les fans du PSG criaient contre Marseille au lieu d’encourager leur équipe. J’ai entendu des choses horribles sur Marseille. Apparemment c’est historique mais je n’emmènerai pas mes enfants dans un match comme ça pour qu’ils me demandent ‘mais maman, que sont-ils en train de chanter' ? Je ne vois pas pourquoi dans le sport et dans les stades, on se permettrait des choses qu’on ne se permet pas par ailleurs. J’encourage la Ligue, et j’y travaille avec Nathalie Boy de la Tour, pour qu’il y ait des pénalités et que les clubs deviennent plus responsables. Le supporteurisme en sortira grandi », explique la ministre des sports d'Emmanuel Macron, dont on sait qu'il est lui supporter de l'Olympique de Marseille. Vivement ces supporters à l'eau de rose, on va bien rigoler lors des prochain PSG-OM, OL-ASSE, Rennes-Nantes, Montpellier-Nîmes...