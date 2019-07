PSG : Nsoki dit non au salaire XXS de Newcastle au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Au cours des derniers jours, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé un accord avec Newcastle pour le transfert de Stanley Nsoki.

Dans le viseur de Saint-Etienne, Lyon, Marseille ou encore la Lazio Rome, le jeune défenseur français est sur le départ depuis de nombreuses semaines mais le PSG a mis du temps avant de s’accorder avec un club sur le tarif du transfert. C’est chose faite avec Newcastle, enclin à dépenser 11 ME dans l’opération.

Néanmoins, France Football indique ce mardi que les négociations salariales bloquent entre le joueur et les Magpies. « L'écart entre le projet sportif proposé (une place de titulaire) et l'offre salariale semble être au coeur des discussions. Les deux parties continuent à négocier. Mais le départ de Nsoki, quasiment acté, pourrait prendre plus de temps » indique le média. Voilà qui ne devrait pas faire les affaires de Thomas Tuchel, dont la volonté est d’avoir son groupe définitif au plus vite. En attendant, Stanley Nsoki poursuit la préparation parisienne en Chine.