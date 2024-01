PSG ‍: Nouvelle recrue à la Real, ça peut faire mal

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ de Mohamed-Ali Cho à l’OGC Nice, la Real Sociedad a conclu l’arrivée de Sheraldo Becker en provenance de l’Union Berlin. L’attaquant surinamien, connu pour sa vitesse, peut représenter une menace pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

A quelques semaines de son huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, la Real Sociedad a ouvert la porte à Mohamed-Ali Cho. L’ailier français n’a pas été retenu au moment où l’OGC Nice s’est présenté. « Momo nous a dit qu'il voulait partir, a expliqué le président Jokin Aperribay. Et à partir de là, nous pensons au meilleur rendement de l'équipe. »

La Real Sociedad explique son choix

« A la Real Sociedad, ne restent que ceux qui veulent être là à 100%. Si quelqu'un pense que son chemin doit être différent, il faut regarder et analyser, a poursuivi le dirigeant. Momo est un très grand joueur avec un grand avenir. Mais le plus important c'est que l'équipe continue de grandir et de se construire. » La Real Sociedad a donc laissé filer le Français avant de compenser son départ. Ce jeudi, le pensionnaire de Liga a présenté sa recrue Sheraldo Becker (28 ans), l’attaquant surinamien recruté pour environ trois millions d’euros à l’Union Berlin.

« Nous avons pensé que Sheraldo pouvait beaucoup nous apporter, de par son âge et ses conditions, s’est justifié le président. La Real Sociedad doit construire une équipe de plus en plus forte et en regardant tous les aspects. Je ne suis pas un expert en football. Mais les rapports que je lis sur lui parlent de profondeur, d'espace, de vitesse et de capacité à étirer l'équipe adverse. »

« Ce sont deux joueurs qui ont beaucoup de choses en commun, a-t-il comparé. Le rendement, l'expérience, la personnalité et la qualité, c'est pour ça que nous avons choisi Sheraldo. Il y a beaucoup de jeunes et nous avons pensé que ce changement serait bon pour la Real Sociedad. » Le futur adversaire du Paris Saint-Germain s’offre un attaquant surtout connu pour sa vitesse, ce qui n’est pas vraiment le point fort de certains défenseurs parisiens.