PSG : Niveau salaire, Dani Alves est loin d’être le patron annoncé

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé cet été en provenance de la Juventus Turin, Daniel Alves fait déjà partie des cadres d’Unai Emery au Paris Saint-Germain.

Même à 34 ans, le latéral droit continue de prouver qu’il reste l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur à son poste. Et le Brésilien n’hésite pas à donner des consignes à ses nouveaux coéquipiers, lui qui prend également des initiatives en dehors du terrain. Rappelons que l’ancien joueur du FC Barcelone est à l’origine du dîner organisé après le désaccord entre Edinson Cavani et Neymar contre Lyon (2-0). Autant dire que le club de la capitale s’est trouvé la recrue idéale, le tout sans se ruiner.

En effet, Paris n’a pas eu à payer une indemnité de transfert puisque Dani Alves avait été libéré par la Juve. Et contrairement à ce que la presse anglaise affirmait, son salaire n’atteint pas du tout les 14 M€ annuels. Selon le quotidien Le Parisien, l’international auriverde gagne 8,4 M€ brut par an, soit 700 000 euros sur un mois, sachant qu’il n’aurait pas réclamé de prime à la signature. La recrue estivale est donc loin des plus gros salaires du PSG.