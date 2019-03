PSG : Nike est nul, son maillot du PSG aussi, et boum !

Dans : PSG, Ligue 1.

Outre son rôle de président fondateur du Paris Saint-Germain, Daniel Hechter est considéré comme le créateur du plus beau maillot de l'histoire du club de la capitale. Il est vrai que celui qui a été le patron du PSG est aussi un grand couturier, et que forcément il avait mis son talent au service de son club de coeur. Alors, quand dans Le Parisien on l'interroge sur l'enchaînement des maillots depuis que le Qatar a racheté le club, Daniel Hechter ne masque pas sa désolation.

Et fidèle à son habitude, il n'hésite pas à dire le fond de sa pensée. « Le maillot actuel est moche ! Mais il n’est pas pire que celui de 2016 qui était épouvantable. Le vrai maillot, c’est celui que j’ai dessiné. Mais on peut faire des dérivés. Je peux en dessiner dix pour demain qui n’auront peut-être pas la même force que le premier mais qui seront au moins dans l’esprit du club. Maintenant, les gens de Nike ont leur créateur de quatrième zone car je n’ai jamais vu un beau maillot chez eux. Si j’accepterai de dessiner le maillot du cinquantenaire en 2020 si le PSG vous sollicite ? Oui, si je suis encore vivant... », répond avec malice Daniel Hechter, qui fêtera ses 81 ans l'été prochain.