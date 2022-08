PSG : Neymar viré, Mbappé entre dans la danse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis deux matchs, le duo Neymar-Messi fait des étincelles avec le PSG. Mais Kylian Mbappé va désormais retrouver sa place, et certains se demandent si cela ne va pas être au détriment du joueur brésilien.

Christophe Galtier l’a annoncé en marge de la démonstration du PSG contre Clermont, Kylian Mbappé va faire son grand retour à l’occasion du match de Ligue 1 samedi prochain au Parc des Princes contre Montpellier. Suspendu lors du trophée des champions, et victime d’un souci aux adducteurs avant le voyage à Clermont, la star tricolore a renoncé à ces deux rencontres, mais il veut désormais apporter sa pierre à l’édifice. Seulement, en son absence, Lionel Messi et encore plus Neymar ont montré qu’ils avaient retrouvé des couleurs, et que cela changeait le vie du PSG. Cependant, il n’y a aucun débat possible, Paris a besoin de Kylian Mbappé, lequel a secoué le cocotier en prolongeant son contrat jusqu’en 2025, au point d’obtenir de Nasser Al-Khelaifi que Luis Campos débarque au Camp des Loges pour ramener de l’ordre au sein d’un club en pleine dérive. Tandis que le sérieux semble être revenu, du moins pour l’instant, il reste que Galtier doit désormais associer Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar en laissant à chacun des trois ses prérogatives, notamment le Brésilien qui semble avoir subitement retrouvé son meilleur niveau.

Neymar est lancé, le PSG croit au trio avec Messi et Mbappé

Pour Walid Acherchour, Neymar peut regarder Kylian Mbappé dans les yeux, et si le spécialiste estime que le PSG a tout à gagner avec un trio Messi-Neymar-Mbappé, la star brésilienne mérite d’avoir la confiance de tout le monde sans aucun état d’âme, alors que Paris envisage toujours de le vendre au mercato. « Lors de la fin de saison, Neymar était aussi bon que Kylian Mbappé, et même plus par moment. Je me rappelle du match contre Marseille, c’est lui le meilleur, mais aussi contre Lorient, Clermont, Strasbourg, Messi est transparent et catastrophique, Neymar est très performant. Là, il revient avec une bonne préparation, si les blessures le laissent tranquille alors Neymar est indispensable à cette équipe du PSG. Cela me fait doucement rire les rumeurs sur son départ, mais aussi les gens qui veulent l’envoyer sur le banc? C’est impossible. Ce Neymar altruiste, finisseur est indispensable à Paris, a confié Walid Acherchour, qui reconnaît cependant que Christophe Galtier va devoir faire des choix tactiques et que cela ne sera pas si simple que cela pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le seul bémol c’est le retour de Mbappé, car pourra-t-il avoir la même position sur le terrain ? Messi ne peut pas jouer à droite, Mbappé doit jouer à gauche, et Neymar aussi. Galtier va devoir trouver l’alliage parfait pour que ça passe, ça va être une question. »

Concernant la question de savoir si Neymar peut être le meilleur joueur du PSG cette saison, alors que le Brésilien est dans une série folle ( 11 matchs, 12 buts, 6 passes décisives, au moins un but ou une passe décisive sur 10 des 11 matchs), la question semble un peu stupide aux yeux du consultant. « Il faut que les trois stars soient au rendez-vous pour que Paris aille tout en haut en Europe. Déjà, il faut que Neymar fasse toute sa saison comme cela, après qu’il soit meilleur ou pas meilleur joueur du PSG, on oublie qu'il y a un Mbappé resplendissant, un Messi qui revient à son meilleur niveau…alors oui Neymar peut être le meilleur joueur, mais cela veut dire quoi ? Les trois peuvent être à ce niveau-là. Si c’est pour avoir un grand Neymar, mais un Mbappé un peu moins bon ou un Messi à côté de la plaque… », fait remarquer Walid Acherchour, qui va donc attendre de voir si le trio va se compléter. Si c'est le cas, alors le Paris Saint-Germain peut réellement frapper fort.