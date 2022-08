Le PSG, Neymar et Messi terrorisent déjà la Ligue 1 !

Ligue 1, 1ère journée

Stade Gabriel-Montpied

Clermont-PSG 0-5

Buts : Neymar (9e), Hakimi (26e), Marquinhos (39e), Messi (80e, 86e)

Avec des Neymar et Messi éblouissants, le PSG a corrigé Clermont 5-0 et envoyé un premier message fort à la L1 tout entière.

David contre Goliath, ce Clermont-PSG offrait le cliché même de l'affiche déséquilibrée pour ouvrir le championnat si différent de ces deux équipes. Pourtant, Clermont ne faisait pas de complexe et proposait un beau jeu collectif pour tenter de trouver son nouvel attaquant Andric dans la surface. Malheureusement pour les Auvergnats, Paris allait rapidement faire la différence. Sarabia trouvait Neymar qui fusillait Diaw pour mettre le PSG devant. Ensuite, sur un contre bien mené, Hakimi était servi par Neymar pour doubler la mise. Sur coup-franc, Neymar trouvait un très esseulé Marquinhos qui plaçait une tête pour le troisième but.

Neymar was on fire🔥' i believe we saw best version of neymar in this season.#Neymar #Messi pic.twitter.com/32f6RpdMRE