PSG : Neymar vendu au mercato, il en fait des cauchemars

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans le viseur de Barcelone au mercato, Neymar est plus que jamais au centre de l’actualité du Paris Saint-Germain.

Il faut dire que le Brésilien est la star n°1 du championnat de France, et que sa présence a grandement contribué à l’augmentation des droits TV pour la période 2020-2024. C’est précisément car Neymar est une vitrine parfaite pour le championnat français que Didier Quillot, directeur général de la LFP, adorerait le voir rester à Paris. Même si, sur RMC, il a refusé d’influencer les choix stratégiques du Paris Saint-Germain au mercato.

« Je me suis déjà exprimé là-dessus. Ma réponse est très simple : La Ligue 1 a besoin de stars, de stars internationales. Le football n’est plus seulement un sport aujourd’hui, c’est une industrie de divertissement et dans celle-ci il faut des stars. Neymar est une star donc on a besoin de cela. Mais le point le plus important est que la politique sportive appartient aux clubs et ce n’est pas à la Ligue de s’immiscer dans la politique sportive des clubs. C’est donc au PSG de décider du futur de Neymar et la Ligue se gardera, évidement, d’intervenir sur cette question » a indiqué le dirigeant français, pour qui il est évidemment important de compter le plus de stars possibles en Ligue 1...