PSG : Neymar, un coup d'hyperbar et ça repart !

Neymar utilise désormais à son domicile un caisson hyperbare, un dispositif qui permet de récupérer plus facilement et dont de nombreux sportifs sont équipés.

Blessé depuis le match de Coupe de France face à Caen, Neymar tente de récupérer au plus vite, le joueur brésilien du PSG souhaitant évidemment pouvoir disputer au moins une partie du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone mercredi prochain au Parc des Princes. Pour cela, l'attaquant peut compter sur Rafael Martini, son propre préparateur physique, mais également sur un équipement de pointe comme on l'a récemment constaté via les réseaux sociaux. Car comme plusieurs sportifs, y compris certains de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Neymar possède son propre caisson hyperbare. Ney n'a pas l'intention de jouer dans un remake du Grand Bleu, mais il sait l'importance que cet équipement peut avoir dans son retour en forme.

Neymar respire plus d'oxygène et c'est bon

Dans Marca, le préparateur de Neymar explique que ce dernier l'utilise quotidiennement avec une séance de 90 minutes, et le double lorsqu'il est blessé, comme c'est le cas actuellement. Et Rafael Martini de préciser l'utilité pour la star brésilienne du PSG de se livrer à ces séances dans son caisson hyperbar. « Cela permet aux athlètes de respirer plus d'oxygène qu'ils ne le feraient dans des conditions atmosphériques normales. Le caisson hyperbar fournit plus d'oxygène au sang et aux tissus via les globules rouges et optimise le processus de récupération. Plus le corps a d'énergie, mieux il fonctionne et récupère », explique le spécialiste. La semaine passée, Mauro Icardi avait également diffusé une photo sur les réseaux sociaux où on voyait l'attaquant argentin également équipé d'un masque afin de récupérer plus vite suite à une gastro. Reste que Neymar est tout de même forfait pour la rencontre face à Brest en Coupe de France, dernière sortie du PSG avant de retrouver le FC Barcelone, et le caisson ne remplacera jamais la compétition.