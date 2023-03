Le PSG au Stade de France, c'est sérieux

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en désaccord avec la mairie de la capitale, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à avancer pour le rachat du Parc des Princes. Face au refus de la maire Anne Hidalgo, le club francilien envisage sérieusement d’acquérir le Stade de France et de participer à l’appel d’offres lancé par L’Etat.

Entre la mairie et le Paris Saint-Germain, la situation n’a pas changé. Le champion de France en titre espère toujours racheter le Parc des Princes. Mais la direction francilienne se heurte au refus catégorique de la maire Anne Hidalgo. Les discussions se poursuivent sans réel espoir d’évolution. C’est pourquoi le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, longtemps opposé à ce plan B, envisage sérieusement d’acquérir le Stade de France. L’Etat vient justement de lancer deux appels d’offres pour l’enceinte de Saint-Denis.

Le PSG prépare son offre pour le SdF

Les candidats ont jusqu’au 27 avril pour transmettre une proposition de rachat, ou pour une concession d’exploitation. Ce deuxième modèle est celui actuellement utilisé par Vinci et Bouygues dont le contrat expire en juillet 2025. Selon L’Equipe, c’est bien le premier marché qui intéresse le Paris Saint-Germain, prêt à envoyer un dossier pour le stade estimé à 600 millions d’euros. « Nous sommes candidats », a confirmé une source du club au quotidien Le Parisien. Rappelons que le Paris Saint-Germain n’a jamais quitté le Parc des Princes auquel les supporters sont particulièrement attachés.

Il pourrait donc s’agir d’un nouveau coup de bluff après les échanges tendus entre Anne Hidalgo, ses collaborateurs et Nasser Al-Khelaïfi. Quoi qu’il en soit, on apprend également que le Paris Saint-Germain, outre la possibilité de s’installer au Stade de France, envisage aussi la construction de son propre stade pour augmenter sa capacité d’accueil et ses revenus. Le club a mandaté la société Legends pour trouver un site. Et parmi les pistes étudiées, l’hippodrome de Saint-Cloud, propriété de France Galop, intéresse le Paris Saint-Germain.

INFO BFM BUSINESS - Le président de France Galop, @EddeRothschild, indique que le Paris Saint-Germain réfléchit à l'hippodrome de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine afin d'y établir la nouvelle enceinte du club de la capitale.



🎙️ @hchevrillon pic.twitter.com/K43gzHZduS — BFM Business (@bfmbusiness) March 10, 2023

« C'est notre responsabilité d'étudier toutes les solutions, a réagi sur BFM TV Édouard de Rothschild, patron de France Galop. L'idée du PSG, qui nous a effectivement approchés, c'est d'examiner si on peut faire un stade plus ou moins enterré et inséré au milieu de l'hippodrome. Nous n'avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter. Ce pourrait être un projet assez fantastique. » La mairie de Paris est prévenue, le club pourrait bien déménager.