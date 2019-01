PSG : Neymar + Tuchel = amour

Dans : PSG, Ligue 1.

Questionné sur l'apport de Thomas Tuchel dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, Neymar a tout simplement couvert son entraîneur de louanges.

Entre Thomas Tuchel et Neymar, il se passe vraiment quelque chose de beau. Dès leur première rencontre en mai 2018, soit bien avant la Coupe du Monde et en préambule de la nomination du coach allemand dans le club de la capitale, les deux hommes ont bien accroché. Après six mois dans le même bateau, leur relation a évolué. Aujourd'hui, le Ney éprouve une grande affection envers Tuchel, qui le met dans les meilleures dispositions au poste de meneur de jeu. Les différents câlins effectués après les matchs prouvent que la star brésilienne est proche de son entraîneur, plus qu'avec Unai Emery. Ce que l'intéressé confirme.

« Avec Tuchel, c'est de l'amitié. Mais en même temps, un très grand respect mutuel. Je le respecte en tant qu'entraîneur, mais quand il faut se parler, on se parle. Depuis la première fois qu'on s'est parlé, j'ai développé cette grande affection envers lui. Quand tu as cette affection pour ton entraîneur, tu donnes ta vie sur le terrain. Alors pour lui, je ferai de mon mieux pour gagner », a lâché, sur Canal+, Neymar, qui rêve désormais d'offrir une Ligue des Champions au Paris de Tuchel. Ce serait en tout cas le cadeau parfait pour valider cette osmose entre le joueur de 26 ans et son coach.