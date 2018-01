PSG : Paris dément toute blessure longue durée de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Sérieusement touché par Anthony Lopes ce dimanche face à Lyon, Kylian Mbappé était sorti de manière inquiétante sur une civière, et sans réellement donner de signes rassurants. Revenu sur Paris avec ses coéquipiers dimanche soir, l’attaquant français était au Camp des Loges en simple visiteur ce lundi. Dans la soirée, l’agence de presse espagnole EFE a annoncé que l’ancien monégasque souffrait de problèmes aux cervicales et devait observer un repos de deux mois.

Le club de la capitale, interrogé par plusieurs médias nationaux, a rapidement réagi en affirmant que non seulement cette information était fausse, mais qu’en plus Mbappé n’avait pas encore passé des examens approfondis permettant de déceler un éventuel problème. L’attaquant du PSG a des rendez-vous médicaux de prévus ce mardi, et est pour le moment laissé au repos par précaution par le staff parisien.